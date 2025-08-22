Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, fue capturado recientemente dando una demostración de karate para defenderse ante una posible invasión de Estados Unidos; te decimos quién es él.

En redes sociales se difundió un video de Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, enseñando karate para defenderse de Estados Unidos, que ha desplegado buques destructores a costas de Venezuela.

Pero ¿quién es Adán Chávez? Te decimos todo lo que se sabe del hermano de Hugo Chávez, que fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su fallecimiento en marzo de 2013.

¿Quién es Adán Chávez?

Adán Coromoto Chávez Frías, hijo de Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías de Chávez, nació en Barinas, Venezuela, y desde muy pequeño fue criado por su abuela paterna junto a su hermano Hugo Chávez.

¿Qué edad tiene Adán Chávez?

Adán Chávez tiene 72 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Adán Chávez?

Dado que Adán Chávez nació el 11 de abril de 1953, su signo zodiacal es Aries.

¿Adán Chávez está casado?

Adán Chávez está casado con Carmen Herenia Hernández Puente

¿Adán Chávez tiene hijos?

Según la información de dominio público, Adán Chávez tiene cuatro hijos de su matrimonio:

Enzo Elena Ernesto Elyana

¿Qué estudió Adán Chávez?

De acuerdo con la información, Adán Chávez estudió Física en la Universidad de Los Andes (ULA), en el estado de Mérida, Venezuela.

¿Cuál es la trayectoria de Adán Chávez?

Adán Chávez se incorporó al Movimiento de Izquierda Revolucionaria a los 16 años, durante sus años universitarios participó en el Partido de la Revolución de Venezuela y después fundó el Partido Socialista Unido.

Entre los cargos que Adán Chávez ocupó dentro del gobierno de Venezuela se encuentra:

Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente

Integrante de la Comisión Legislativa Nacional

Ministro del Despacho de la Presidencia

Ministro de Educación

Gobernador del estado Barinas

Ministro de Cultura.

Embajador de Venezuela en Cuba

Rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)

Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, estaría enseñando karate para defenderse de Estados Unidos

Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, fue capturado enseñando movimientos de karate para que los ciudadanos de Venezuela puedan defenderse de Estados Unidos, ante la posible invasión.

El hermano de Hugo Chávez apareció en el video luciendo una camiseta deportiva de Venezuela y, al realizar sus movimiento de karate para defenderse de Estados Unidos, las personas a su alrededor aplaudieron.