Estados Unidos pone recompensa de más de 178 millones de pesos mexicanos (10 millones de dólares) por información sobre líderes iraníes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no solo tendría en la mira al líder supremo iraní Mojtabá Jameneí, sino también a altos cargos del régimen.

Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares de recompensa por información sobre líderes iraníes

En el marco de la escalada de tensiones en Medio Oriente, el Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de más de 178 millones de pesos mexicanos (10 millones de dólares) por líderes iraníes.

Estados Unidos pone recompensa de 10 millones por líderes iraníes (@azucenau / X )

Estados Unidos estaría ofreciendo millonaria recompensa por información que conduzca al paradero de Mojtabá Jameneí, nuevo líder supremo de Irán.

Pero la recompensa también se extendería a otros nueve altos cargos del régimen iraní, entre ellos:

Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

Esmail Jatib, ministro de Inteligencia

Eskandar Momeni, ministro del Interior

Yahya Rahim Safavi, asesor militar del líder supremo

Alí Asghar Heyazi, subjefe de Estado Mayor de la oficina del líder supremo

Además de cuatro personas adicionales cuya identidad no ha sido revelada:

Un comandante de la Guardia Revolucionaria iraní

Un asesor del líder supremo

El jefe militar de su oficina

El secretario del Consejo de Defensa.

Estados Unidos ofrece recompensa por líderes iraníes que estarían detrás de operaciones que Estados Unidos las catalogó como terroristas

El Departamento de Estado de Estados Unidos había informado esta medida que forma parte de un programa destinado a obtener información sobre los altos mandos iraníes.

Quienes serían responsables de las operaciones que Estados Unidos las catalogó como terroristas.

Estados Unidos ha señalado que todas estas personas dirigen o coordinan distintos componentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Organismo que ha sido señalado por Estados Unidos de planificar y ejecutar operaciones armadas y atentados en distintas partes del mundo.