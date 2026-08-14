Terry Cole, director de la DEA, prometió que mantendrá la “cacería global” contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Esto se trata de poner a los ciudadanos estadounidenses primero. Continuaremos con la cacería global del CJNG” Terry Cole, director de la DEA

De acuerdo con Terry Cole, se trata de una medida para cuidar al pueblo estadounidense de una organización que “mata casi 200 estadounidenses cada día”.

e la DEA mantiene la ofensiva institucional con una bolsa de recompensas que contempla alrededor de 100 millones de dólares

Terry Cole: La DEA perseguirá agresivamente al CJNG

Terry Cole aseguró que la DEA mantendrá los operativos agresivos en contra del CJNG, tras recordar la detención de 4 personas vinculadas con esta organización el pasado 11 de agosto.

El director de la DEA prometió a los estadounidenses que “perseguirá agresivamente a los operativos del CJNG que amenazan nuestra seguridad”.

“Le prometo al pueblo estadounidense que la DEA perseguiría agresivamente a los operativos del CJNG que amenazan nuestra seguridad” Terry Cole, director de la DEA

Terry Cole recordó que el CJNG fue designado como una organización terrorista extranjera porque “está matando a un número récord de estadounidenses”, lo que permite a Estados Unidos perseguir a sus integrantes y colaboradores con herramientas vinculadas con el terrorismo.

Asimismo, reiteró que no se tolerará más el intercambio de armas cuando las drogas matan “a casi 200 estadounidenses cada día”; esto tras revelar que el CJNG ha intentado intercambiar metanfetamina y fentanilo por de armas de grado militar.

“Ya no se tolerará el intercambio de un arma que mata a casi 200 estadounidenses cada día…Estos operativos del cártel intentaron intercambiar metanfetamina y fentanilo mexicano por armas de grado militar” Terry Cole, director de la DEA

Cabe señalar que la DEA mantiene la ofensiva institucional con una bolsa de recompensas que contempla alrededor de 100 millones de dólares para quien aporte datos que permitan la localización y captura de los mandos principales.