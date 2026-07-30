En el marco de los 250 años de independencia de su país, Ronald Johnson defendió la cooperación que existe entre México y Estados Unidos, luego de las declaraciones de Donald Trump.

“Nuestros países tienen lo necesario para que les vaya bien por separado, pero cuando lo hacemos juntos logramos más, llegamos más lejos y juntos prosperamos”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

En días recientes, el presidente estadounidense había dicho que su país no necesitaba de México ni de Canadá, e incluso reiteró que “no tiene interés” en renovar el T-MEC.

Donald Trump vuelve a lanzar un mensaje contra México y Canadá (Eduardo Díaz)

Ronald Johnson llama a que la cooperación entre México y Estados Unidos sea un ejemplo internacional

En un evento público, el embajador Ronald Johnson resaltó los trabajos del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum para que ambos países colaboren estrechamente.

También señaló que, aunque ambos países cuentan con lo necesario para valerse por sí mismos, los resultados son más contundentes cuando México y Estados Unidos trabajan juntos.

Ronald Johnson pidió que la cooperación binacional entre ambos países sea un ejemplo a nivel internacional, señalando que es una responsabilidad compartida hacerlo posible.

“Cuando trabajamos juntos ambas naciones se benefician, nuestra relación debe ser la envidia del mundo y a nosotros nos toca lograrlo”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

En el evento estuvieron presentes su esposa Aline Johnson, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, y representantes del sector empresarial de ambos países.

Los resultados que Ronald Johnson destaca de la cooperación México-Estados Unidos (Michelle Rojas)

Trump asegura que Estados Unidos no necesita a México y resta importancia al T-MEC

Donald Trump dijo recientemente que Estados Unidos no necesita de México, al considerar que la relación comercial beneficia más a sus socios que a Washington.

Durante una entrevista con Fox News, el mandatario sostuvo que “México y Canadá nos necesitan. Nosotros no los necesitamos a ellos”, en referencia al T-MEC.

Trump también minimizó la importancia del acuerdo comercial para Estados Unidos al señalar que “es importante para México y para Canadá. Para nosotros no lo es”.