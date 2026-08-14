Claudia Sheinbaum compartió que Omar García Harfuch viajará a Argentina para mostrar los avances en seguridad de México durante la conferencia de la DEA.

“Tomamos una decisión el gabinete, porque fue una decisión colectiva, invitaron a Omar a ir una conferencia de la DEA en Argentina. De principio habíamos dicho que no…todos por unanimidad votaron que fuera” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, se había decidido declinar la invitación; sin embargo, tras una discusión durante la Mesa de Seguridad, se determinó que Omar García Harfuch acudirá a la reunión que se llevará a cabo del 18 al 20 de agosto.

Sheinbaum confirma presencia de Harfuch en conferencia de la DEA para compartir avances en México

Claudia Sheinbaum compartió que, luego de una discusión conjunta con su gabinete de Seguridad, determinó que Omar García Harfuch acudiera a la conferencia de la DEA que se realiza en Buenos Aires, Argentina, del 18 al 20 de agosto.

La presidenta reconoció que en un principio se había decidido rechazar la invitación ante la relación tensa del gobierno de México con dicha organización estadounidense.

“De principio habíamos dicho que no porque ustedes saben la historia de relación de la DEA con México, sobre todo en años recientes” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, luego de hablarlo con el Gabinete de Seguridad, de manera unánime se decidió que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) viaje para presentar los avances en México.

Claudia Sheinbaum compartió que preguntó a cada miembro de su gabinete su opinión y todos coincidieron en que Omar García Harfuch presente los resultados en materia de seguridad en la conferencia de la DEA.

Asimismo, señaló que la principal razón para enviarlo es la presencia de secretarios de seguridad de diversos países del mundo, quienes podrán conocer “lo que se está haciendo en México y qué se está haciendo bien”.