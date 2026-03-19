Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llevó un mensaje de soberanía a la reunión que sostuvo con Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

La reunión, celebrada el miércoles 18 de marzo en Washington, Estados Unidos, tuvo como eje principal la suma de esfuerzos para mitigar el impacto del crimen organizado y reducir los índices de violencia que afectan a ambos países.

García Harfuch destaca cooperación internacional tras encuentro con Kash Patel

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch compartió que sostuvo una reunión de trabajo con Kash Patel, como parte de su visita a Estados Unidos.

Durante el encuentro, el secretario subrayó la importancia de mantener una relación de trabajo que esté cimentada en la reciprocidad.

García Harfuch lleva mensaje de soberanía a reunión con Kash Patel (@OHarfuch / X)

García Harfuch enfatizó que la cooperación internacional solo es efectiva cuando se ejerce un respeto irrestricto a la soberanía de cada país.

Bajo esta premisa de responsabilidad compartida, junto a Kash Patel se reafirmó su compromiso de generar resultados contundentes en materia de seguridad que beneficien a la población civil.

Como parte de los logros alcanzados hasta el momento, el titular de la SSPC resaltó que el flujo constante de inteligencia ha facilitado la localización y el arresto en México de diversos líderes criminales que figuraban en los listados de los más buscados por las agencias de Estados Unidos.

Asimismo, estas acciones coordinadas han permitido desarticular redes de generadores de violencia que operaban en distintas regiones del país.

Finalmente, García Harfuch adelantó que, siguiendo la línea de trabajo trazada por la presidenta Claudia Sheinbaum, México continuará priorizando estas mesas de diálogo técnico, cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de captura de objetivos de alto perfil a través de la cooperación.