El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha dejado de último momento la hospitalización de una azafata que estuvo en contacto con una mujer que murió por el virus.

Aunque la azafata de KLM está por ser sometida a pruebas para confirmar el hantavirus, ha despertado alarmas que estuvo en contacto con una de las víctimas mortales en un vuelo de Johannesburgo a Ámsterdam.

Azafata es hospitalizada por posible hantavirus; estuvo en contacto con una víctima mortal del virus

El Ministerio de Sanidad, Bienestar y Deporte (VWS, por sus siglas en holandés) de Países Bajos, confirmó a RTL que una azafata había sido hospitalizada por posible hantavirus.

Aunque la azafata de KLM no estaba en el crucero de Argentina donde se detectó el brote de hantavirus, sí estuvo en contacto con una de las víctimas mortales que era una mujer de 69 años.

Según lo informado por el ministerio, la azafata fue hospitalizada en el Centro Médico Universitario de Ámsterdam, Países Bajos, donde está en cuarentena y se le realizan las pruebas pertinentes para confirmar el contagio del virus.

En un comunicado, KLM detalló que la mujer holandesa de 69 años que murió en Johannesburgo a causa de hantavirus, estuvo “brevemente a bordo” del avión cuando se le impidió viajar por su estado de salud.

Fue en ese momento que la azafata estuvo en contacto con la mujer y lo que habría llevado a su posible contagio.

Ante ello, KLM aseguró que informaría a todos los pasajeros con los que la mujer holandesa compartió brevemente en el avión con vuelo KL592 “como medida de precaución”. Esto debido a que VWS tiene “indicios” de que esta variante puede “transmitirse de persona a persona”.

Sin embargo, la empresa aseguró que aunque sí puede darse por contagio humano, “solo se produce cuando las personas tienen contacto muy estrecho entre sí”.

Comunicado de KLM sobre la pasajera con hantavirus que contagió a una azafata. (klm)

Hantavirus no será un “nuevo Covid” asegura un virólogo

El brote de hantavirus en un crucero y el posible contagio “de persona a persona” ha llevado a cuestionar sobre una nueva pandemia como la del Covid, pero un virólogo lo desmintió.

El virólogo José Antonio López aseguró a Antena3 que “en absoluto” el hantavirus podría llevar a una nueva pandemia como la que se vivió en 2020 por Covid.

Esto debido a que considera que primero se debe tener certeza del contagio de la azafata, saber cómo se contagia y que además, las autoridades conocen los protocolos para dar seguimiento de “quienes hayan tenido contacto más cercano” con las víctimas de hantavirus.