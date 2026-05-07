Israel confirmó su primer caso de hantavirus correspondiente a una cepa europea, mientras crece la preocupación internacional por la propagación de esta enfermedad viral.

De acuerdo con medios locales como Maariv, el paciente habría estado en Europa Oriental hace algunos meses y recientemente presentó síntomas compatibles con el hantavirus.

Tras los estudios médicos, el paciente fue sometido a una prueba PCR en la que se detectó material genético del virus, aunque hasta el momento las autoridades no han revelado su identidad.

Paciente con hantavirus en Israel se encuentra estable

Las autoridades sanitarias de Israel informaron que el paciente permanece estable y bajo observación médica constante. Además, señalaron que el contagio corresponde a una variante europea del hantavirus.

Este caso sería distinto al brote relacionado con la cepa Andes, detectado recientemente en el crucero MV Hondius, embarcación que partió desde Ushuaia y que mantiene alerta internacional por posibles contagios.

¿Cómo avanzan los casos de hantavirus en el mundo?

Desde que se reportó el brote en el crucero MV Hondius el pasado 1 de abril, al menos tres personas han muerto por hantavirus durante 2026.

Además, se investigan ocho casos confirmados o sospechosos vinculados con la embarcación.

El caso detectado en Israel sería el primero reportado fuera de ese entorno marítimo.

Hasta ahora se desconoce cómo ocurrió el contagio, aunque especialistas recuerdan que el hantavirus suele transmitirse por contacto con roedores o con superficies contaminadas por estos animales.

Las autoridades también destacaron que la variante detectada en Israel sería diferente a la cepa andina asociada principalmente con Argentina y Chile.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud mantiene vigilancia sobre la evolución de los casos para determinar si existe transmisión entre personas o si los contagios continúan relacionados únicamente con roedores.

Mientras tanto, el crucero MV Hondius navega cerca de Cabo Verde y tiene previsto arribar a las Islas Canarias, donde autoridades sanitarias ya preparan unidades de aislamiento de alto nivel para atender a los pasajeros en caso de ser necesario.