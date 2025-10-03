A 4 días de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso un tratado de paz en Medio Oriente, la organización islamista de Palestina, Hamás, anunció que aceptó el planteamiento.

De acuerdo con lo informado este 3 de octubre por Hamás, su decisión implica el inicio de las negociaciones de los términos del acuerdo de paz, pero también significa que cederá a la liberación de rehenes.

En torno a ello, la organización destacó que si se cumplen las “condiciones sobre el terreno para el intercambio” como propuso Donald Trump en su tratado de paz, liberará a “todos los prisioneros israelíes”.

Donald Trump (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Hamás acepta tratado de paz ante advertencias de Donald Trump y anuncia liberación de rehenes

Al resaltar que fue luego de un “un estudio exhaustivo” realizado en torno a la propuesta de tratado de paz de Donald Trump, Hamás anunció que acepta términos del planteamiento.

Al respecto, la organización comunicó que procederá con la liberación de rehenes como se indica en la propuesta de paz que presentó el presidente de Estados Unidos el pasado 29 de septiembre.

Es decir que va a liberar a “todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos”, esto “siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno" para poder concretar el intercambio.

Aunado a ello, Hamás destacó que está dispuesta a dar inicio de manera inmediata a las negociaciones mediadas con las partes involucradas, para discutir lo términos y detalles del acuerdo.

Cabe destacar que al presentar su propuesta, el presidente Donald Trump fijó como plazo el próximo domingo 5 de octubre para que la organización extremista diera su respuesta.

Nota en desarrollo. En breve más información...