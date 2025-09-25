El presidente de la Autoridad de Palestina, Mahmoud Abbas de 89 años de edad, rechazó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Hamás represente a Palestina.

A dos años del inicio de los ataques en el Medio Oriente, el conflicto no cesa, pero ahora Mahmoud Abbas habló del rechazo por el pueblo palestino de las acciones del grupo armado.

Mahmoud Abbas dice ante la ONU que Hamás no representa a Palestina

El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, se hizo presente en la Asamblea General de la ONU donde rechazó categóricamente los ataques de Hamás en ‘defensa propia’.

En la intervención grabada que Mahmoud Abbas tuvo en la ONU, el representante de Palestina dejó claro que el grupo armado de Hamás no representa al pueblo palestino a diferencia de lo declarado por Benjamín Netanyahu.

Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina. ( Angelina Katsanis/AP / AP)

Incluso, explicó que la violencia de Israel y la franja de Gaza es “un crimen de guerra y de lesa humanidad”, argumentando que Hamás no debió llevar a cabo el ataque del 7 de octubre de 2023.

Mahmoud Abbas señaló que las acciones de Hamás no representan lo que el pueblo palestino considera como una “lucha por la libertad y la independencia”.

Por otra parte, Mahmoud Abbas manifestó la liberación de los rehenes, además de que advirtió que al menos dos millones de personas en la franja de Gaza pueden morir de hambre por la guerra.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, declaró en la Asamblea General de la ONU que los actos de violencia de Hamás no representan al pueblo palestino.

Cabe destacar que la Autoridad, Mahmoud Abbas, de Palestina no estuvo de forma presencial en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, debido a que el gobierno de Donald Trump le negó la visa para poder ingresar, de modo que fue un mensaje grabado.