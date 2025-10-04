Donald Trump, presidente de Estados Unidos, compartió un video en sus redes sociales a través del cual se pronunció en torno a la declaración de Hamás sobre plan de paz en el conflicto con Israel.

El 3 de octubre, la organización islamista palestina, Hamás, aceptó el plan de paz que el presidente de Estados Unidos planteó el 29 de septiembre en busca de un cese al fuego en Medio Oriente.

Ante ello, Donald Trump difundió un video por medio del cual habló sobre la decisión que tomó el grupo palestino de aceptar su propuesta para finalizar el conflicto que se desarrolla con Israel.

Hamás acepta acuerdo de paz de Donald Trump y anuncia liberación de rehenes (Eduardo Díaz/SDP)

Donald Trump se pronuncia sobre la declaración de Hamás en torno a su plan de paz

En respuesta a la amenaza de desatar un “infierno como nunca antes se ha visto” que Donald Trump lanzó, la organización palestina, Hamás, aceptó el acuerdo de paz del presidente.

Tras revelar la carta íntegra a través de la cual el grupo que mantiene un conflicto armado contra Israel, Donald Trump compartió un video en el que respondió a la declaración de Hamás.

En la grabación que publicó en su red social, Truth Social, el presidente de Estados Unidos se limitó a celebrar el logró y agradecer a todos los países que colaboraron con él en el acuerdo de paz.

Luego de extender un agradecimiento a Catar, Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Jordania, destacó que pese a estar a la espera de cómo se desarrolla el tema, este debe enmarcarse como un “gran día”.

De la misma forma, Donald Trump sentenció que aún cuando exista un acuerdo previo que implica que Hamás accederá a su plan de paz, es necesario “dejar la última palabra escrita”.

President Donald J. Trump shares a powerful message in response to Hamas' statement regarding his peace plan:



"Very importantly, I look forward to having the hostages come home." pic.twitter.com/RZArVNcXc9 — The White House (@WhiteHouse) October 3, 2025

Donald Trump celebra liberación de rehenes: “es lo más importante”

Al pronunciarse sobre la decisión de Hamás de aceptar su plan de paz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó que lo más importante del acuerdo es la liberación de rehenes.

Así lo indicó en su video al señalar que está esperando con ansias la liberación de rehenes para que puedan “regresar casa con sus padres”, tras lo cual lamentó que haya algunos que regresarán muertos.

Por ello, el mandatario estadounidense insistió en que este 3 de octubre es un “día muy especial” que podría enmarcarse en la historia como una fecha sin precedentes.

Finalmente, en su video Donald Trump reiteró su agradecimiento a todos los países y personales que ayudaron a terminar la guerra, pues ya están “muy cerca de lograrlo”.

Cabe destacar que Hamás acordó hacer el intercambio de rehenes tal cual lo planteó el presidente de Estados Unidos, es decir que entregará a todos aunque estén vivos o muertos.