Israel dio a conocer que se encuentra preparando la primera fase del plan de paz elaborado por el presidente Donald Trump, la cual incluye la liberación de rehenes.

Durante las primeras horas del sábado 4 de octubre de 2025, hora local, Israel anunció que ya espera una “rápida liberación” de los rehenes que se encuentran en manos de Hamás, luego de que este grupo de islámico de Palestina aceptara el acuerdo.

En tanto, se espera que Israel libera a los presos palestinos que tiene en su poder, tal cual se encuentra establecido en la primera fase del plan de paz de Donald Trump.

Familias de rehenes realizan marcha en Jerusalén (Menahem Kahana / AFP)

Nota en desarrollo. En breve más información...