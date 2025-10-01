Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio una declaración oficial donde lanzó un ultimátum a Hamás, señalando que tienen 4 días para entregar las armas y ceñirse a su plan de paz de 20 puntos.

Dicho plan de paz fue avalado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como la mayoría de países árabes y europeos, de acuerdo con Donald Trump.

Donald Trump le da 4 días a Hamás para desarmarse acorde al plan de paz

Donald Trump señaló que los líderes de Hamás tienen 4 días para responder al plan de paz de 20 puntos, el cual señala que el grupo debe de desarmarse en su totalidad y no intervenir en el gobierno de Palestina.

En su declaración ante los periodistas, Donald Trump señaló que si reciben una respuesta negativa de Hamás, las cosas tendrán un “final triste” y que la “pagarán con el infierno”.

Esto fue expresado en un mensaje a la cúpula militar de Estados Unidos que el mandatario dio el martes 30 de septiembre de 2025.

El cual también dio unos días después de presentar el mencionado plan de paz de 20 puntos, el cual fue criticado por algunos sectores del mundo.

Donald Trump asegura a Hamás que “casi todo el mundo está dentro”

Para reafirmar sus intenciones y meter algo de presión a Hamás, Donald Trump también señaló que “casi todo el mundo está dentro” del plan de 20 puntos.

Tras la reacción positiva de países árabes y europeos al plan de paz de 20 puntos de Donald Trump, aunque no se dieron más detalles al respecto.

Lanzando una última declaración incisiva al mencionar que “Espero que firmen por su propio bien”, en relación a los líderes de Hamás.

Hay que señalar que dicha reacción positiva ha encontrado un fuerte opositor, ni más ni menos que Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, quien calificó el mencionado plan como un absurdo y una ofensa.

Ya que claramente se nota una tendencia para beneficiar a Israel y sus aliados, dejando a Palestina totalmente indefensa.