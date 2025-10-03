El presidente Donald Trump tendrá su propia moneda por el 250 aniversario de Estados Unidos, e incluso ya se presentaron los primeros modelos para su realización.

La noticia fue confirmada por el titular de la Tesorería de Estados Unidos, Brandon Beach, quien adelantó que el rostro de Donald Trump aparecerá en las monedas de un dólar.

Aunque la moneda de Donald Trump por el 250 aniversario de Estados Unidos ha generado gran revuelo en algunos, otros han criticado esta decisión por las violaciones a los derechos humanos registradas en su gobierno.

Así será la nueva moneda de Donald Trump por el 250 aniversario de Estados Unidos

El boceto presentado por el tesorero de los Estados Unidos muestra a una moneda de un dólar con imágenes de Donald Trump al frente y al reverso.

El frente de la moneda tendría el perfil de Donald Trump, rodeado con la palabra “Libertad” y la frase “En Dios confiamos” en inglés, la cual ha sido constantemente usada por el presidente.

En el reverso, se observa la bandera de Estados Unidos y delante de ella a Donald Trump con el puño alzado. En la parte superior, se observa la palabra “lucha” escrita 3 veces.

La moneda de Donald Trump podría empezar a circular en julio de 2026, a pesar de las críticas por tener elementos religiosos y por lo controversial que resulta el presidente para algunos.

