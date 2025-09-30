De acuerdo con un reporte de CBS News, el grupo islámico Hamás y otras facciones palestinas estarían considerando aceptar el acuerdo de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como salida al conflicto en Gaza.

La cadena estadounidense señala que los mediadores de Egipto y Qatar presentarán la respuesta oficial de las facciones palestinas este miércoles, lo que podría abrir la puerta a un alto al fuego en la región.

Asimismo, se informó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también estaría dispuesto a aceptar este plan, lo que representaría un paso significativo en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Hamás podría aceptar el acuerdo de paz de Donald Trump para terminar la guerra en Gaza; proponen además celebrar elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan de paz para poner fin a la guerra en Gaza, que incluye 20 puntos clave, entre ellos:

Un rápido alto al fuego

Liberación de todos los rehenes restantes y varios prisioneros de Israel

Mayor flujo de ayuda humanitaria

Eventual transferencia del control del territorio a una administración interina de tecnócratas

Fuerza internacional temporal de estabilización

De acuerdo con reportes internacionales, los representantes de Hamás estarían considerando esta propuesta.

Entre los nombres mencionados para integrar la llamada “Junta de Paz” destaca el del ex primer ministro británico Tony Blair. Según el plan, Israel mantendría el control de seguridad en el perímetro de Gaza.

Trump lanzó un ultimátum a Hamás el martes, advirtiendo que tiene “tres o cuatro días” para responder, y advirtió que si no acepta la propuesta “lo pagará con el infierno”.

El anuncio se hizo desde la Casa Blanca, tras una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aseguró que el ejército israelí seguirá presente en gran parte de Gaza y reiteró que no aceptó la creación de un Estado palestino en sus conversaciones con el mandatario estadounidense.