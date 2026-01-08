Después de Gustavo Petro, presidente de Colombia, revelara que sostuvo una llamada con su homólogo Donald Trump, ahora se dieron a conocer qué temas fueron los que se hablaron en esta llamada.

Estos son los temas que Gustavo Petro y Donald Trump tocaron durante su llamada

Después de meses de ataques y amenazas públicas, los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, sostuvieron una llamada en donde se tocaron varios temas que iban desde el narcotráfico y alianzas con Estados Unidos, hasta la paz y el cambio climático.

De acuerdo con Gustavo Petro en su cuenta de X, estos fueron los temas que tocó con Donald Trump por llamada:

Junta del Narcotráfico de Don Lucho

Julio Lozano Pirateque

El problema estructural del narcotráfico

Estrategias del gobierno colombiano para combatirlo

Canales de cooperación

Seguridad regional

La lucha contra el crimen transnacional

Estabilidad económica

Temas migratorios y comerciales

Por otro lado, Donald Trump confirmó la llamada de Gustavo Petro y aseguró que “fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido.”

También confirmó que habrá próximamente una reunión entre él y Petro en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, por lo que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia estaban haciendo los arreglos necesarios para que se concrete.