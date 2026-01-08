Después de Gustavo Petro, presidente de Colombia, revelara que sostuvo una llamada con su homólogo Donald Trump, ahora se dieron a conocer qué temas fueron los que se hablaron en esta llamada.
Estos son los temas que Gustavo Petro y Donald Trump tocaron durante su llamada
Después de meses de ataques y amenazas públicas, los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, sostuvieron una llamada en donde se tocaron varios temas que iban desde el narcotráfico y alianzas con Estados Unidos, hasta la paz y el cambio climático.
De acuerdo con Gustavo Petro en su cuenta de X, estos fueron los temas que tocó con Donald Trump por llamada:
- Junta del Narcotráfico de Don Lucho
- Julio Lozano Pirateque
- El problema estructural del narcotráfico
- Estrategias del gobierno colombiano para combatirlo
- Canales de cooperación
- Seguridad regional
- La lucha contra el crimen transnacional
- Estabilidad económica
- Temas migratorios y comerciales
Por otro lado, Donald Trump confirmó la llamada de Gustavo Petro y aseguró que “fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido.”
También confirmó que habrá próximamente una reunión entre él y Petro en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, por lo que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia estaban haciendo los arreglos necesarios para que se concrete.