A través de su cuenta oficial de X, Gustavo Petro, presidente de Colombia dio a conocer que, después de meses de ataques públicos, tuvo un acercamiento con Donald Trump.

“Entre las cosas que hablamos, el presidente Trump y yo, fue el desencuentro que tuvimos en su visión de la relación de EEUU con América Latina.” Gustavo Petro

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre su acercamiento con Donald Trump?

Gustavo Petro dio a conocer en su cuenta de X que tuvo un acercamiento con Donald Trump tras meses de ataques y amenazas entre ambos mandatarios.

De acuerdo con el presidente de Colombia, entre las cosas que habló con su homólogo estadounidense, estuvieron el desacuerdo que tuvieron sobre la visión de la relación entre Estados Unidos y América Latina.

Entre las cosas que hablamos, el presidente Trump y yo, fue el desencuentro que tuvimos en su visión de la relación de EEUU con América Latina.



Dije en mi carta escrita a Trump en el inicio de su gobierno, y a Biden personalmente que se podía establecer un alianza américana, si… pic.twitter.com/z2FSfWafdl — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

Asimismo, Gustavo Petro reveló que anteriormente y desde el gobierno de Joe Biden, había propuesto una alianza con Estados Unidos a través del potencial de las energías limpias que puede producir Sudamérica.

Ya que en la actualidad, Estados Unidos depende del petróleo y el carbón, por lo que Gustavo Petro asegura que América Latina podría resolver en un 100% la energía del país del norte comandado por Donald Trump, siendo una forma de luchar contra el cambio climático.

“Dije en mi carta escrita a Trump en el inicio de su gobierno, y a Biden personalmente que se podía establecer un alianza américana, si se aprovechaba el gran potencial anual de energías limpias de suramérica: 1400 GW, mientras la demanda de EEUU por energía que soluciona el petroleo y el carbon es 840 GW anuales, es decir América Latina puede lograr que el 100% de la matriz energética de EEUU, y eso sería el paso más grande en la lucha por detener la crisis climática en favor de la Vida. Eso significa la paz y la democracia global.” Gustavo Petro

En su publicación en donde reveló un acercamiento con Donald Trump tras meses de ataques, Gustavo Petro aseguro que el “Un uso de América Latina por petroleo solo llevaría a la destrucción del derecho internacional“, algo que terminaría inevitablemente en una tercera guerra mundial.

Por lo que ayudar a Estados Unidos con el tema de energía limpia, sería la propuesta del presidente de Colombia para lograr paz, una democracia global y combatir el cambio climático:

“Se pondría la paz del mundo en verdadero riesgo y pasaríamos al colapso climático irreversible con la extinción de la vida.El potencial de enregía limpia de América Latina, se hace realidad con una inversión de 500.000 millones de dólares, que los tiene es este momento EEUU.Esa es mi propuesta. Basada en la Paz, la Vida y la Democracia Global.” Gustavo Petro