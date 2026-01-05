Donald Trump continúa con sus amenazas y advierte a Petro posible intervención en Colombia.

El domingo 4 de diciembre, Donald Trump lanzó una amenaza al presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegurando que Estados Unidos podría realizar una misión militar en el país como la que realizó en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump comentó a un periodista que no descarta intervenir en Colombia y describió al país como “enfermo”.

Donald Trump aseguró que Colombia está gobernador por un hombre “enfermo”, refiriéndose a Gustavo Petro, a quien acusó de fabricar cocaína y venderla en Estados Unidos.

PRESIDENT TRUMP JUST NOW:



Trump: "Colombia is run by a sick man, he's not going to be doing it for very long."



Reporter: "So there will be an operation by the US in Colombia?"



Trump: "Sounds good to me." pic.twitter.com/66fQM7cEIY — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 5, 2026

“Colombia también está muy enferma, dirigida por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo” Donald Trump

Incluso, el mandatario señaló que Gustavo Petro no estará en el poder “por mucho tiempo” y aseguró que podría desplegarse otra misión militar en Colombia, como ocurrió el pasado 3 de enero en Venezuela.

Donald Trump y Gustavo Petro han tenido diversos desencuentros y el presidente de Estados Unidos ha señalado al mandatario de Colombia de estar implicado en el tráfico de drogas.

El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro (Pedro Anza / Cuartoscuro / Pedro Anza)

Gustavo Petro asegura que la población colombiana lo respalda

Previo a las amenazas de Donald Trump, Gustavo Petro aseguró que, si Estados Unidos intentara detenerlo al igual que Nicolás Maduro, los colombianos lo defenderían.

“Le tengo que decir al señor Marco Rubio (secretario de Estado de Estados Unidos) que si me va a meter preso a ver si puede. Si me quiere poner el pijama naranja, inténtelo, pero este pueblo no se le va a arrodillar”, dijo contundentemente Gustavo Petro.

Gustavo Petro fue el primero en pronunciarse en contra de la intervención estadounidense en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro.

El presidente de Colombia desplegó a la Fuerza Pública en la frontera con Venezuela, luego de los ataques de Estados Unidos a bases militares venezolanas.

Donald Trump ha lanzado amenazas de posibles intervenciones a México, Colombia y Cuba.