Por medio de una publicación en Truth Social, el presidente Donald Trump dio detalles de una llamada telefónica que sostuvo con su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”. Donald Trump

De acuerdo con el mandatario estadounidense, habló con Gustavo Petro en torno a la preocupante situación de drogas entre ambas naciones y sus recientes desencuentros.

Gustavo Petro se reunirá en Washington con Donald Trump tras amenazas de intervención militar

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia en Estados Unidos, están realizando los arreglos necesarios para la reunión entre Trump y Petro.

El encuentro se realizaría en Washington, aunque todavía no se ha fijado una fecha exacta para el encuentro presencial.

Donald Trump ofrece comprar Groenlandia (Evan Vucci / AP)

“Agradecí su llamada y su tono”, escribió en su publicación Donald Trump por la charla con Gustavo Petro.

Esta llamada también tuvo lugar después de que el mandatario estadounidense mandara una amenaza directa al colombiano.

Esto después de darse a conocer la captura de Nicolás Maduro en una intervención militar llevada a cabo en Venezuela a principios de año.

Donald Trump amenazó a Gustavo Petro con un destino similar , lo que agudizó tensiones entre Estados Unidos y Colombia.

Petro no se quedó callado y aseguró que el pueblo colombiano respondería de perpetrarse una situación como en Venezuela.

Ahora, esta promesa de reunión entre ambos mandatarios deja una puerta abierta al diálogo, aunque se desconoce si ahondarán en los temas tratados por teléfono.