Guardia Costera detiene a 28 migrantes mexicanos frente a San Diego

La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a 28 migrantes en dos embarcaciones frente a las costas de San Diego, California, durante operativos realizados el sábado 3 y domingo 4 de octubre.

Estos dos operativos se suman a las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que reporta que, entre julio y septiembre, 16 embarcaciones con al menos 287 migrantes fueron interceptadas.

Operativo de la Guardia Costera intercepta a 28 migrantes mexicanos en San Diego

En medio del incremento de la actividad migratoria, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó dos embarcaciones este fin de semana y detuvo a 28 migrantes mexicanos frente a las costas de San Diego.

El primer caso ocurrió el sábado 6 de octubre, a 24 millas al oeste de Point Loma, donde se detectó una embarcación con cabina tipo “cuddy”, que navegaba hacia el norte y se aproximaba a la línea fronteriza marítima.

La tripulación del buque Florence Finch interceptó la embarcación cuando cruzaba dicha línea. Alrededor de las 10:40 horas, un equipo de abordaje subió a bordo y detuvo a 10 personas, sin recurrir a la fuerza.

La segunda interceptación ocurrió la madrugada del domingo 4 de octubre, a 20 millas al oeste de Carlsbad, cuando la tripulación del guardacostas Forrest Rednour detectó una embarcación tipo panga.

Una lancha de la Guardia Costera acudió al lugar y, alrededor de las 5:45 horas, un equipo de abordaje interceptó la embarcación y detuvo a 18 personas, quienes fueron trasladados a Oceanside.

De esta manera, los dos operativos realizados durante el fin de semana sumaron 28 personas interceptadas por la Guardia Costera frente a las costas de San Diego, en embarcaciones que navegaban hacia el norte.