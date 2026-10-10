La Policía de Nueva York difundió videos que muestran el arresto de Oscar Belgal, migrante baleado por ICE cuando presuntamente intentaba huir de las autoridades.

En uno de los videos grabados por cámaras corporales se ve a Oscar Belgal, originario de República Dominicana, siendo esposado en el suelo y luego subido a una patrulla oficial.

Aunque autoridades del ICE alegaron que usaron sus armas porque Oscar Belgal usó su “automóvil como arma”, videos de cámaras de seguridad desmentirían la intención del migrante de atropellar a los agentes.

NYPD bodycam footage shows officers transporting Oscar Belgal, who was shot by ICE agents while his 5-year-old son was in the car; officials said agents were unaware of the child's presence https://t.co/sGnGT3jLhn pic.twitter.com/bZookYIhI6 — Reuters (@Reuters) October 9, 2026

ICE acusa a Oscar Belgal de usar su “auto como arma”

En defensa de la actuación del ICE, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, sostuvo que Oscar Belgal utilizó su auto como arma y los agentes solo reaccionaron ante la amenaza.

Además, negó que los oficiales supieran que el migrante viajaba con su hijo, un niño de 5 años, cuando le dispararon de manera directa y provocaron heridas superficiales en el cuello.

No sabíamos que el niño estaba en el coche, te lo aseguro. ¿Pero sabes quién lo fue? Oscar. Oscar sabía que tenía un hijo en su coche. Oscar eligió acelerar a gran velocidad y embestir dos vehículos diferentes, ya que parecía que iba hacia los agentes. Markwayne Mullin, nuevo secretario de Seguridad Nacional

Markwayne Mullin también dijo que agentes bloquearon el auto que conducía Oscar Belgal, pero que este se negó a salir del coche y aceleró hacia los funcionarios, quienes respondieron abriendo fuego.

El hombre sufrió una herida superficial de bala en el cuello y fue trasladado a un hospital por agentes de la Policía de Nueva York (NYPD), que acudieron al lugar después de los disparos.

Video de arresto a migrante en Nueva York (Especial)

ICE reitera acusaciones contra Oscar Belgal

Seguridad Nacional de Estados Unidos justificó la actuación de agentes al sostener que el hombre dominicano que resultó herido durante el operativo del ICE tiene vínculos con la banda Trinitarios.

Además, reiteró que su historial criminal incluye una larga lista de delitos, entre ellos:

Condena penal previa por hurto mayor en cuarto grado

Arrestos previos por robo en primer grado

Robo forzoso armado con arma mortal

Venta criminal de sustancias controladas

Posesión de propiedad robada y agresión

La agencia culpó directamente a las “políticas de santuario imprudentes” del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.