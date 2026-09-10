La compañía responsable de Transformers, Hasbro, tomó distancia de las recientes publicaciones en las que aparece Optimus Prime vinculado con mensajes relacionados con la política migratoria del gobierno de Donald Trump.

“Optimus Prime es un personaje muy querido que representa la humildad, el liderazgo, la compasión y la justicia. Hasbro está al tanto de las publicaciones recientes que utilizan su imagen. Estas publicaciones se realizaron sin autorización y no representan a la marca Transformers ni a Hasbro.” Hasbro

A través de un comunicado, Hasbro recordó que el líder de los Autobots representa valores muy distintos a los asociados con dichas publicaciones sobre migración y ICE, y subrayó que el personaje es una figura querida por los seguidores de Transformers.

Hasbro aclara que Optimus Prime no respalda a Donald Trump

De acuerdo con el comunicado de Hasbro, también fue contundente al aclarar que las publicaciones fueron realizadas sin autorización y que no representan ni a la marca Transformers ni a Hasbro.

De esta manera, Hasbro cuestionó públicamente el uso de la imagen de Optimus Prime en contenidos relacionados con la campaña del gobierno de Donald Trump contra los migrantes.

Comunicado de Hasbro critica aDonald Trump por usar a Optimus Prime (@Hasbro / Instagram )

El pronunciamiento de Hasbro marca distancia entre la franquicia y cualquier mensaje político que utilice a sus personajes sin autorización.

En particular, Optimus Prime, conocido por su liderazgo y defensa de la justicia dentro de Transformers, fue presentado por la compañía como un símbolo de valores alejados del discurso empleado en dichas publicaciones.