Un operativo perpetrado por agentes de ICE en Houston, Texas, terminó con el atropellamiento del mexicano Miguel Parra Hernández y su posterior detención.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 7:20 de la mañana en las cercanías de Clay Road y la autopista 6, en el condado de Harris.

ICE busca capturar a otro migrante cuando atropelló y detuvo a Miguel Parra Hernández durante operativo en Houston

ICE precisó que su operativo en Texas buscaba la captura de otro ciudadano mexicano identificado como José Mendoza-Cervantes, quien cuenta con una orden judicial de deportación y continúa sin ser localizado por la agencia federal.

Versiones señalan que Parra Hernández y Mendoza-Cervantes abordaron un vehículo al notar la presencia de los agentes de ICE con la intención de escapar.

Sin embargo, en un momento de la persecución detuvieron la marcha del vehículo y buscaron continuar con su huida a pie.

En ese momento el hombre que era objetivo de ICE logró escapar, pero Parra Hernández fue atropellado por un vehículo federal y capturado al quedar tendido sobre el asfalto.

Tras su detención, fue conducido bajo resguardo oficial hacia un centro hospitalario para evaluar sus daños físicos en la parte inferior del cuerpo.

ICE atropella a Miguel Parra Hernández durante operativo en Houston y luego lo detiene (CHARLY TRIBALLEAU / AFP / AFP)

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris asumió el liderazgo de las investigaciones con la colaboración de los fiscales locales para revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia disponibles.

Estos videos muestran a una patrulla sin distintivos acelerar en dirección a Parra Hernández mientras este huía a pie, aunque la perspectiva de la toma no deja apreciar con claridad el instante exacto del impacto.

Mientras ICE argumenta que Parra Hernández corrió de forma intempestiva frente al vehículo, la organización comunitaria FIEL Houston denunció que sufrió una fractura severa en tres partes de la pierna, por lo que requiere una cirugía urgente.