Familiares de Miguel Parra Hernández se manifestaron en Houston para exigir su liberación tras ser atropellado por un agente de ICE.

La protesta se llevó a cabo en las inmediaciones de Clay Road y la autopista 6, en el condado de Harris, justo en el sitio en donde Miguel Parra Hernández fue finalmente detenido.

Familia de Miguel Parra Hernández asegura que no tiene historial criminal; preocupa posible traslado por su condición de salud

En la ciudad de Houston, Texas, se ha desencadenó una ola de indignación a raíz del atropello de Miguel Parra Hernández, protagonizado por un agente de ICE.

La familia y amigos del hombre de origen mexicano reprocharon la actuación de ICE durante un operativo, el cual tenía como objetivo detener a otra persona identificada como José Mendoza-Cervantes.

En la protesta manifestaron que Parra Hernández, de 48 años y con 34 años viviendo en Texas, no cuenta con historial criminal.

Autoridades manifestaron que momentáneamente permanece bajo custodia de ICE, al tiempo que es atendido tras sufrir fracturas en ambas piernas.

Familia de Miguel Parra Hernández exige su liberación tras ser atropellado por agente de ICE (HTX News)

La representante legal de la familia, Kim Bruno, encabeza los esfuerzos para revocar la retención federal mientras la Oficina del Alguacil del Condado de Harris realiza las indagatorias correspondientes.

A su vez, voceros de la organización FIEL manifestaron su inquietud por la pronta realización de las cirugías requeridas por parte de Parra Hernández.

Asimismo, advirtieron que existen riesgos si se llevan a cabo traslados apresurados a centros de detención o cobros médicos indebidos a la familia del hombre de origen mexicano, quien reiteran no tiene problemas con su estatus migratorio ni con la justicia.