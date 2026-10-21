La Guardia Costera de Estados Unidos informó que una embarcación con 66 migrantes fue interceptada en el Paso de la Mona (Canal de la Mona), cerca de Puerto Rico.

Mediante un comunicado informaron que fue durante un patrullaje de rutina la noche del viernes 16 de octubre, que detectaron la embarcación a 70 millas náuticas de Aguadilla, Puerto Rico.

De los 66 migrantes que transportaba la embarcación, 63 ya fueron deportados a República Dominicana, mientras que los otros tres se mantienen bajo custodia.

Estados Unidos intercepta embarcación con 66 migrantes en el Paso de la Mona

La noche del viernes 16 de octubre, un avión HC-144 Ocean Sentry de la Guardia Costera de Estados Unidos, interceptó la embarcación improvisada que transportaba 66 migrantes de manera ilegal.

De acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos, la embarcación fue interceptada por el guardacostas Winslow Griesser, como parte de la iniciativa Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.

El grupo de migrantes estaba conformado por 55 hombres y cuatro mujeres de República Dominicana, así como siete personas más de origen haitiano.

Tras la acción se ordenó el desembarque de los 66 migrantes por la seguridad del mar y en colaboración con un helicóptero de la Estación Aérea Borinquen.

La intercepción fue destacada por la Guardia Costera, ya que el comandante del Winslow Griesser dijo estar orgulloso de haber evitado un accidente, por “una embarcación de migrantes sobrecargada”.

Estados Unidos intercepta embarcación con 66 migrantes en el Paso de la Mona (Guardia Costera de Estados Unidos)

Migrantes interceptados en Paso de la Mona ya fueron repatriados: Guardia Costera

La Guardia Costera de Estados Unidos también dio a conocer que 63 de los migrantes interceptados en Paso de la Mona ya fueron repatriados a República Dominicana.

Para ello, el guardacostas Winslow Griesser colaboró con los buques de la armada de República Dominicana, Bellatrix y Acrux, con quienes se reunieron en el Paso de la Mano.

Los otros tres migrantes se enfrentan a una investigación por intento de reingreso a Estados Unidos de forma ilegal, ya que no pueden permanecer en ningún territorio de dicho país.