Una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos que terminó en tiroteo contra un hombre, generó protestas masivas de vecinos en Austin, Texas.

Este domingo 20 de septiembre un agente de ICE lesionó de bala a un hombre en el norte de Austin tras una persecución, lo que generó el descontento de la ciudadanía, ante casos similares recurrentes en otros puntos de Estados Unidos.

Vecinos y activistas salieron a bloquear vialidades principales para exigir el esclarecimiento de los hechos y que se revelen los videos de las cámaras de los agentes del ICE.

Captan en video tiroteo contra migrante en Austin

En uno de los varios videos, una mujer transmitió en vivo mientras se escuchan de fondo sirenas de una persecución, se registró un choque, los agentes bajan y se escucha el tiroteo contra el migrante.

El hombre baleado por un agente de ICE, quien sería un migrante, fue llevado a un hospital.

Se sabe que su estado de salud es grave pero estable, mientras las protestas se siguen desarrollando en la ciudad texana.

#ULTIMAHORA

🚨 ICE LE DISPARA POR LA ESPALDA A UN MIGRANTE EN AUSTIN



Hay una fuerte protesta por la Comunidad Mexicana ante esta tremenda injusticia.... pic.twitter.com/7n0RdCcVXL — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 20, 2026

Protestan contra ICE en Austin en español y con banderas de México

Las protestas son directas contra la corporación con gritos en español como ¡ICE, escucha, estamos en la lucha!

Los vecinos se han apostado frente a los agentes de ICE con cartulinas, banderas mexicanas, megáfonos y diversas consignas.

Las protestas de vecinos fueron respondidas por la policía de carreteras de Texas, conocida como troopers, con gases lacrimógenos.