Un agente del ICE disparó este jueves 8 de octubre de 2026 contra un hombre dominicano en Nueva York durante un operativo, confirmaron autoridades y medios locales.

Durante el incidente, un agente de ICE disparó su arma y el inmigrante ilegal resultó herido. Los agentes de ICE prestaron ayuda de inmediato. Seguridad Nacional

En un comunicado oficial, se indica que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 16:00 horas (hora local), cuando agentes de ICE buscaban detener a un migrante ilegal en el Bronx.

El objetivo era un hombre originario de República Dominicana que, según el gobierno estadounidense, contaba con antecedentes penales y múltiples detenciones previas por:

Agresión

Robo

Posesión de drogas

Posesión de armas

Otro ataque durante operativo de ICE (Michelle Rojas)

El hombre dominicano sobrevivió después de recibir disparos del ICE

Seguridad Nacional de Estados Unidos también dio a conocer que el hombre dominicano que resultó herido durante el operativo del ICE tiene vínculos con la banda Trinitarios.

Este inmigrante ilegal criminal fue arrestado por el NYPD el 7 de diciembre de 2023, pero fue liberado en la comunidad pocos días después por políticas demócratas imprudentes de santuario que pusieron en riesgo vidas estadounidenses. Seguridad Nacional

Las autoridades informaron que el hombre se encuentra con vida y recibe atención médica en un hospital local, permanece bajo custodia de agentes del FBI y del HSI.

Además, reiteraron que el incidente sigue bajo investigación y se compartirá más información a medida que avance el proceso.

No obstante, el alcalde Zohran Mamdani adelantó que recibió informes de que los agentes dispararon contra el hombre mientras se encontraba dentro de un vehículo junto a un niño de 5 años, quien aparentemente no sufrió heridas.

Agente del ICE dispara a hombre dominicano en Nueva York durante operativo (Especial)

Seguridad Nacional culpa a las “políticas de santuario” tras disparo a migrante

Seguridad Nacional intentó justificar al ICE diciendo que “cuando los inmigrantes ilegales peligrosos son liberados”, los agentes se ven obligados a “realizar arrestos en la comunidad en entornos impredecibles y peligrosos”.

“Nuestros agentes no deberían tener que arriesgar sus vidas, y los estadounidenses inocentes no deberían enfrentarse a un peligro innecesario. Seguridad Nacional

En ese sentido, la agencia culpó directamente a las “políticas de santuario imprudentes” en las zonas lideradas por los demócratas, que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.