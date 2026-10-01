La familia de Renee Good, madre estadounidense de 37 años, presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump por su muerte durante un operativo del ICE en Minneapolis, Minnesota.

Según los registros judiciales, el hermano de la víctima presentó dos demandas civiles por los hechos ocurridos el 7 de enero de 2026, cuando el agente Jonathan Ross le disparó a quemarropa.

Una de las demandas fue presentada directamente contra el gobierno de Estados Unidos, mientras que la segunda fue presentada contra funcionarios y agentes del ICE que participaron en la muerte de Renee Good.

Tim Walz acude al lugar donde murió Renee Good tras ser baleada por un agente de ICE (@GovTimWalz / X )

Hermano de Renee Good presenta demanda contra Estados Unidos

En la demanda presentada por Brent Ganger, hermano de Renee Good, se indica que una de las acusaciones involucra a Estados Unidos de América bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil.

Dicha ley permite presentar demandas contra el gobierno estadounidense por delitos relacionados a:

Lesiones personales

Daños materiales

Muerte por negligencia de empleados federales

La demanda pide daños compensatorios no especificados para la pareja de Renee Good, que fue testigo del tiroteo, y por las “pérdidas profundas y permanentes que su muerte provocó en su familia”.

Renee Good

Funcionarios de Donald Trump son demandados por muerte de Renee Good

Además del gobierno de Estados Unidos, se presentó una segunda demanda de responsabilidad civil por Operación Metro Surge contra los agentes directamente involucrados en la muerte de Renee Good:

Jonathan Ross: Agente de ICE que disparó contra Renee Good

Diez agentes federales “John Doe”: Identificados como participantes no nombrados

En tanto, los funcionarios de la administración Donald Trump demandados por planear y coordinar la operación son: