Tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado le dedicó el galardón a Donald Trump.

A través de sus redes sociales, María Corina Machado de 58 años de edad, habló sobre el Premio Nobel de la Paz 2025 que ganó, dedicándoselo al presidente de Estados Unidos Donald Trump de 79 años de edad.

María Corina Machado sorprende al dedicar Nobel de la Paz 2025 a Donald Trump

Después de anunciar el Comité del Nobel a la ganadora del Premio de la Paz 2025, María Corina Machado, líder de oposición en Venezuela, ella se lo dedicó a Donald Trump.

Y es que aunque hubo descontento entre varios líderes políticos ya que consideraban que Donald Trump “merecía” el Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado se lo dedicó:

“Este reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. ¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!” María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.



We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

De acuerdo con María Corina Machado, el Premio Nobel de la Paz 2025 con el que fue galardonada, es un impulso para ganar la libertad en Venezuela que les ha sido negada por 26 años bajo el régimen izquierdista de Nicolás Maduro.

María Corina Machado ha expresado anteriormente su apoyo a Donald Trump para que despliegue sus buques de guerra en el Caribe, mismos que han sido considerados como una “amenaza” por parte del presidente Nicolás Maduro.

En el comunicado que subió María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025, aseguró que el premio era un impulso para los venezolanos y su libertad:

“Hoy estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo. Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar nuestra tarea. Este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha. Es un firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, tal como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio.” María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz