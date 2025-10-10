María Corina Machado, líder opositora de Nicolás Maduro, ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 y se ha revelado que Donald Trump ya la llamó para felicitarla.

Pese al apoyo y expectación que tenía Donald Trump de 79 años de edad de ganar el Premio Nobel de la Paz 2025, el Comité Noruego se lo otorgó a María Corina Machado de 58 años de edad.

Donald Trump agradece a Vladimir Putin por su apoyo ante el Comité del Nobel

De acuerdo con Bloomberg , Donald Trump llamó a María Corina Machado para felicitarla por el Premio Nobel de la Paz 2025, mismo que ella le dedicó a través de las redes sociales.

Según el medio, fuentes cercanas a la Casa Blanca revelaron que Donald Trump llamó a María Corina Machado para felicitarla, una conversación que se da en medio de la especulación sobre que el mandatario debía haberlo ganado.

Y es que varios líderes políticos como Vladimir Putin, presidente de Rusia, citicaron la decisión del Comité del Nobel por no otorgarle el Premio de la Paz 2025 a Donald Trump.

“Hubo casos en que este comité discutió el Premio Nobel de la Paz para personas que no hicieron nada por el mundo”. Vladimir Putin

Ante esta prueba de apoyo, Donald Trump agradeció a Vladimir Putin por su apoyo a través de su red social Thruth.

De igual manera, Donald Trump reposteó el mensaje de María Corina Machado tras dedicarle su Premio Nobel de la Paz 2025.

En su comunicado, María Corina Machado agradeció el apoyo de Estados Unidos por la lucha y libertad en Venezuela:

“Estamos en el umbral de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados” María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz

Donald Trump muestra su apoyo a María Corina Machado (Truth Social)

Cabe recordar que el esperar que Donald Trump ganara el Premio Nobel de la Paz 2025 por varios líderes políticos y figuras públicas, surge tras el acuerdo de paz que logró para detener la guerra entre Israel y Palestina.

Así como los conflictos que existen entre Kosovo y Serbia; India y Pakistán o Egipto y Etiopía.

Sin embargo, el Comité Noruego del Nobel consideró a María Corina Machado para ser la galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su defensa en los derechos democráticas en Venezuela; así como su llamado a una transición pacífica en el país.