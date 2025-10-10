Este 10 de octubre se reveló a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025: María Corina Machado, ignorando a Donald Trump y el Comité respondió el porqué no ganó el mandatario estadounidense.

Pese a que varios políticos apoyaban la idea de que Donald Trump de 79 años de edad fuera el ganador del Premio Nobel de la Paz 2025, el Comité Noruego se lo entregó a la líder de oposición en Venezuela, María Corina Machado.

¿Por qué Donald Trump no ganó el Premio de la Paz 2025? El Comité Noruego responde

Benjamín Netanyahu, Vladimir Putin, y otros políticos del mundo apoyaban la idea de que Donald Trump ganara el Premio de la Paz 2025; especialmente tras lograr el acuerdo de paz entre Israel y Palestina.

Reporter: Why didn’t Trump win the Nobel Peace Prize?



Nobel committee chair: We only give the award to people of courage and integrity. pic.twitter.com/MDqOItA9Uu — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) October 10, 2025

Sin embargo, el Comité del Nobel reveló que la ganadora del prestigioso Premio de la Paz 2025 era la líder de oposición venezolana María Corina Machado de 58 años de edad.

Durante la conferencia de prensa, el presidente del Comité Noruego del Nobel, reveló las razones del porqué Donald Trump no fue siquiera considerado para ganar el Premio de la Paz 2025:

“A lo largo de la larga historia del Premio Nobel de la Paz, creo que este comité ha presenciado cualquier tipo de tensión mediática en las campañas. Recibimos miles y miles de cartas cada año de personas, de lo que es para ellos el que lidera la paz. Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los laureados, y esa sala está llena de coraje e integridad. Por eso, basamos nuestra decisión únicamente en el trabajo y la rueda de Alfred Nobel” Jørgen Watne Frydnes

Asimismo, Jørgen Watne Frydnes dijo que el Premio Nobel de la Paz solo se otorga a “personas valientes e íntegras”.

Además, cabe recordar que la fecha límite para proponer candidatos para el Premio de la Paz, fue hasta el 31 de enero del año en curso.

“We want to send a message to all authoritarian leaders: choose ballots, not bullets.”



Jørgen Watne Frydnes, Chair of the Norwegian Nobel Committee, shares insights into the 2025 Nobel Peace Prize and tells us why Maria Corina Machado was awarded the prize: “She is an… pic.twitter.com/5PfsZK0pUU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

La casa Blanca responde al Comité del Nobel tras ignorar a Donald Trump para el Premio de la Paz 2025

Tras revelarse que Donald Trump no ganó Premio de la Paz 2025 y este le fue otorgado a la líder de oposición y ex candidata presidencial de Venezuela, María Corina Machado, la Casa Blanca respondió.

A través de un comunicado, el director de comunicaciones de la Casa Blanca y asistente de Donald Trump, Steven Cheung arremetió contra la decisión del Comité del Nobel:

“El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene corazón de humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad. El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz.” Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca y asistente de Donald Trump

De igual forma, el presidente de Rusia, Vladimir Putin reveló que “la autoridad del Premio Nobel de la Paz se ha perdido en gran medida” tras darle el Premio de la Paz a Corina Machado y no a Trump pues aseguró que él (Donald Trump) “hace mucho por la paz”.