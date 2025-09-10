La Flotilla Global en la que viaja Greta Thunberg sufrió un nuevo ataque por segundo día consecutivo; esto se sabe sobre la embarcación que viaja con ayuda para la Franja de Gaza, Palestina.

La noche del 8 de septiembre, la flotilla de Greta Thunberg denunció un primer ataque con un dron, en el puerto de Túnez, aunque la Guardia Nacional descartó que tuviera lugar un atentado contra la Flotilla Global Sumud como denunciaron.

Sin embargo, la flotilla en la que viajan activistas como Greta Thunberg, había recibido amenazas de parte de Israel, sobre considerarlas terroristas, por lo que se le han atribuido los ataques a Benjamín Netanyahu.

Flotilla de Greta Thunberg con ayuda a Gaza sufre nuevo ataque por segundo día consecutivo

De acuerdo con lo señalado tanto por las redes oficiales de la Global Sumud Flotilla, este nuevo ataque ocurrió también en aguas tunecinas, con lo que presumen, sería igualmente un dron sin luz en mitad de la noche.

Acorde con las imágenes, el ataque a la embarcación de la Global Sumud Flotilla ocurrió en la madrugada del 10 de septiembre, exactamente a las 00:17 hora local; se desconoce si hubo personas heridas.

Fueron integrantes del barco Alma de la flotilla de Greta Thunberg, como Francesca Albanese también denunciaron el ataque en sus redes sociales, en donde destacaron que no temen a Israel por ayudar a Gaza.

En el video que compartieron, se observa como un artefacto incendió la cubierta del barco Alma que integra la flotilla de Greta Thunberg; especialistas señalarían que el dron lanzó una granada incendiara.

De momento, Greta Thunberg no se ha pronunciado ante nuevo ataque a la flotilla con ayuda a Gaza.

Flotilla de Greta Thunberg: Esto dijo la Global Sumud sobre nuevo ataque mientras se dirige a Gaza

Tras el nuevo ataque a una embarcación, la Global Sumud Flotilla en la que viaja Greta Thunberg emitió un comunicado, en el que confirmaron que el barco Alma sufrió daños por fuego.

Tal como explican, el barco con bandera británica resultó quemada en la cubierta superior, ya que el ataque a la flotilla provocó un incendio ya extinguido, aunque se lleva a cabo una investigación.

Igualmente, confirmaron que tras el nuevo ataque, tanto la tripulación como todos los pasajeros se encuentran a salvo, pese a esta segunda agresión, que se da mientras Israel agudiza el daño a Gaza.

Por lo mismo, la Global Sumud Flotilla atribuye el nuevo ataque a Israel en un intento de “distraer y descarrilar” la misión de ayuda humanitaria para Gaza, aunque advirtieron, continuarán impasibles.

En breve más información...