Se ha dado a conocer que Susan Sarandon -77 años- fue despedida por su agencia tras apoyar directamente a Palestina.

Pues al igual que la actriz mexicana, Melissa Barrera -33 años-, Susan Sarandon fue otra de las actrices de Hollywood en verse despedida por sus comentarios a favor de Palestina.

¿Pero, quién es Susan Sarandon, la actriz de Hollywood que fue despedida por apoyar a Palestina?

Susan Sarandon, actriz de Hollywood, ha sido nominada varias veces a los premios Oscar

Susan Sarandon se ha visto envuelta en un problema tras dar declaraciones en una manifestación apoyando a Palestina.

Por lo cual, la agencia de talentos de Susan Sarandon -con la que ha estado desde hace 14 años-, ha decidido dejar de representarla.

Susan Abigail Sarandon -de soltera Tomalin-, es una actriz originaria de Nueva York, Estados Unidos, nacida un 4 de octubre de 1946.

Pero es que además de ser actriz, Susan Sarandon es una productora de cine, teatro y televisión estadounidense.

La carrera de Susan Sarandon comenzó en 1970 con la película ‘Joe’ y luego en la telenovela ‘A World Apart’, que se emitió entre 1970 y 71.

Asimismo, Susan Sarandon debutó en Broadway un año después con la obra ‘Una Velada con Richard Nixon’ y para 1975, logró el reconocimiento con ‘The Rocky Horror Picture Show’.

Desde entonces, Susan Sarandon se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles en Hollywood y ha sido nominada al Oscar en 5 ocasiones por sus participaciones en:

Atlantic City (1980)

The Witches of Eastwick (1987)

Thelma & Louise (1991)

Lorenzo’s Oil (1992)

El Cliente (1994)

Pena de muerte (1995)

la agencia de talentos de Susan Sarandon dejará de trabajar con ella por sus comentarios de apoyo a Palestina (Quique García / EFE / (EPA) EFE)

Susan Sarandon forma parte de varias organizaciones humanitarias

El despido de Susan Sarandon tras su apoyo a Palestina, ha hecho eco en las redes sociales y en la industria de Hollywood.

Pues no solamente Susan Sarandon es una de las actrices mas reconocidas en Hollywood y el mundo, sino que también forma parte de varias organizaciones humanitarias.

Susan Sarandon de hecho es embajadora de UNICEF y desde hace 10 años forma parte de Heifer International, una organización que dona animales de granja a familias.

En 2010, Susan Sarandon fue nombrada embajadora de la buena voluntad por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Entre las series y películas más destacadas de Susan Sarandon, están:

Thelma & Louise (1991)

Little Women (1994)

Shall We Dance? (2004)

Encantada (2007)

Blue Beetle (2023)

Friends (2001)

Malcolm (2002)

E.R. Emergencias (2009)