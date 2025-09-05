La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que los seis mexicanos que viajan a bordo de la flotilla Global Sumud para llevar ayuda humanitaria a Gaza, cuentan con asistencia consular.

Hoy viernes 5 de septiembre, en su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum fues cuestionada sobre el apoyo diplomático hacia los mexicanos que forman parte de la tripulación de la flotilla Global Sumud, ya que el régimen de Israel catalogó al grupo de activistas como terroristas.

“Tienen todo el apoyo como cualquier compatriota”, afirmó la presidenta en Palacio Nacional; sin embargo, dijo desconocer si los activistas ya se pusieron en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), instancia que informó estar atenta para para brindar protección consular y acompañamiento a los mexicanos.

Claudia Sheinbaum: Mexicanos de la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza “cuentan con cualquier apoyo que necesiten”

Hoy 5 de septiembre, Claudia Sheinbaum informó que los 6 mexicanos que forman parte de la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, cuentan con asistencia consular, luego de que el régimen de Israel los catalogó como terroristas.

En este sentido, la mandataria federal fue cuestionada sobre la comunicación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y los mexicanos; “no sé decirte si ya están en contacto, pero buscamos si no lo están que puedan estar”, dijo.

En esa relación de ideas, Claudia Sheinbaum insistió en los integrantes de la flotilla cuentan con el respaldo del Gobierno de México:

“Sí, cualquier apoyo que necesiten, como cualquier compatriota en cualquier situación, siempre tendrá el apoyo”. Claudia Sheinbaum

Mexicanos de la flotilla Global Sumud humanitaria rumbo a Gaza contarán con apoyo consular de la SRE

Ayer 4 de septiembre, la SRE informó que se mantiene atenta para brindar protección consular y acompañamiento a los mexicanos de la flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza.

En el marco de la inauguración de la décimo tercera Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero, el canciller Juan Ramón de la Fuente dijo que el Consulado de México en Barcelona mantiene contacto permanente con los seis mexicanos, mientras que las embajadas mexicanas de la región se mantienen en alerta ante cualquier eventualidad.

En esa relación de ideas, Juan Ramón de la Fuente reiteró el compromiso de la SRE para velar por la seguridad y los derechos de sus ciudadanos en el extranjero.