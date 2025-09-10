Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue abucheado por manifestantes pro Palestina cuando acudió a un reconocido restaurante de mariscos, ubicado a unas cuadras de la Casa Blanca.

Este martes 9 de septiembre, el presidente Donald Trump habría salido a cenar a un restaurante con algunos de los funcionarios de su gobierno con la intención de reforzar el discurso de seguridad.

Al llegar al famoso establecimiento de mariscos llamado Joe’s, el presidente Donald Trump fue interceptado por algunos manifestantes pro Palestina, quienes lo abuchearon justo en la entrada.

De acuerdo con la información, Donald Trump iba llegando al restaurante cuando fue sorprendido por un grupo de mujeres con banderas de Palestina, quienes comenzaron a gritar: “¡Palestina libre!”.

Asimismo, los manifestantes pro Palestina abuchearon al presidente Donald Trump fuera del restaurante y gritaron en repetidas ocasiones que “Trump es el Hitler de nuestros días”.

Abuchean a Donald Trump (Alex Brandon / AP)

Los gritos y abucheos siguieron al presidente Donald Trump hasta el interior del restaurante en cuestión, donde cenaría con funcionarios de su gobierno para tratar temas de seguridad.

Según las fuentes de información, el presidente Donald Trump se reunió con Marco Rubio, secretario de Estado, y Pete Hegseth, secretario de Guerra, antes llamado de la Defensa Nacional.

Hasta el momento, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no ha emitido ningún tipo de declaración sobre lo que sucedió esta tarde en el restaurante de mariscos Joe’s.