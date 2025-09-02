Israel inició una incursión terrestre en Gaza ello luego del semanas de preparación de un plan de invasión.

Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo a los reservistas que van a aumentar y reforzar los ataques de su operación.

Fue en ese mensaje cuando confirmó: “ya hemos empezado la operación terrestre en ciudad de Gaza”.

Benjamin Netanyahu a reservistas de Israel: “Ahora nos enfrentamos a la etapa decisiva”

Benjamin Netayahu, primer ministro de Israel, también dio un mensaje a reservistas del Ejército de Israel a quienes dijo que agradece junto a sus familias en esos momentos pues “ahora nos enfrentamos a la etapa decisiva”.

Israel bombardeó Gaza previo a incursión terrestre

Cabe recordar que el día anterior se reportaron bombardeos por aire y tierra en Gaza, los cuales han señalado han sido para expulsar a los habitantes.

Como consecuencia de ello se rescataron personas atrapadas en escombros mismos que fueron rescatados por sus familiares y vecinos.

Como resultado de ello, se reportaron 78 muertos en los suburbios de la ciudad de Gaza.

Alguno de los barrios objetivo fue Jeque Radwan, cuyos habitantes han relatado que tuvieron que desplazarse a las zonas occidentales de la ciudad.

Gaza sigue con hambruna y ausencia de atención médica

Mientras todo ello sucede, se sigue reportando que hay bloqueo para la entrada de alimentos y asistencia humanitaria.

Ello ha derivado en que sigue la hambruna y las muertes por falta de atención médica tanto para adultos como para menores.

Las cifras siguen creciendo con casi 63 mil 500 muertos y más de 160 mil heridos.