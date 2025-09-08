El presidente de España, Pedro Sánchez anunció a través de una conferencia de prensa las acciones que tomará su gobierno como rechazo al genocidio que Israel ha perpetrado contra Gaza.

De acuerdo con el mandatario, las acciones de España contra Israel se aplicarán de forma inmediata.

Asimismo, destacó que dichas medidas incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas; así como la prohibición de la entrada en España a los implicados en el genocidio y el envío de más ayuda humanitaria.

El presidente español señaló que se trata de 9 acciones que buscan ejercer presión al gobierno de Benjamín Netanyahu, así como aliviar el sufrimiento de la población en Palestina.

Las 9 acciones del gobierno de Pedro Sánchez contra el genocidio de Israel en Gaza son:

Aprobación urgente de un Real Decreto Ley para el embargo de armas a Israel y la prohibición legal y permanente de la compra y venta de armamento, munición y equipamiento militar a dicho país. Prohibición del tránsito por puertos español a barcos que transporten combustible para las fuerzas armadas de Israel Denegación de entrada al espacio aéreo de España a las aeronaves de Estado que transporten material de defensa para el país israelí Prohibición del acceso al territorio español a las personas que participen de manera directa en el genocidio, violación a los derechos humanos y crímenes de guerra en Gaza Prohibición de la importación de productos provenientes de asentamientos israelíes en Gaza y Cisjordania para combatir las ocupaciones, frenar el desplazamiento forzado y “mantener viva la solución de los dos Estados” Limitación de los servicios consulares prestados a ciudadanos de España en asentamientos ilegales a la mínima asistencia legal obligatoria Refuerzo del apoyo a la Autoridad Palestina con un aumento de efectos en la misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea mantiene en Rafah, así como nuevos proyectos de colaboración cen los ámbitos de: agricultura seguridad alimentaria asistencia médica Ampliación de la contribución de España a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) con 10 millones de euros adicionales destinados al auxilio de la población de Gaza Aumento de la partida para la ayuda humanitaria y cooperación para gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026

Pedro Sánchez anunció entre sus medidas el apoyo económico a instituciones internacionales para “aliviar el sufrimiento de la población” en Gaza.

Se trata de un incremento de 10 millones de euros para la UNRWA, así como un incremento de la partida de ayuda humanitaria para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

Cabe recordar que agencias de la ONU, así como organizaciones internacionales y un creciente número de países han calificado como genocidio la campaña que lleva Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Hasta la fecha han muerto más de 60 mil personas de las que más de 18 mil son niños.

Además, el ataque de Israel en Gaza ha generado hambruna en el norte del enclave que ha causado cientos de muertos.

El gobierno de España condenó los “atroces” ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023; sin embargo, consideró “injustificable” la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza.