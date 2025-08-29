Susan Sarandon, la afamada actriz estadounidense, junto a Greta Thunberg, la joven activista sueca, se unirán para zarpar en una flotilla humanitaria rumbo a Palestina en medio de la guerra con Israel.

De acuerdo con estimaciones de la ONU, al menos el 80% de la población de Palestina vive en inseguridad alimentaria severa y la falta de acceso a servicios básicos, tales como servicios médicos y alimenticios.

En respuesta a esta crisis sin precedentes, las activistas Susan Sarandon y Greta Thunberg se unirán a la flotilla humanitaria que saldrá desde el Moll de la Fusta en Barcelona el domingo 31 de agosto de 2025.

Greta Thunberg (gretathunberg / Instagram)

Susan Sarandon y Greta Thunberg se unen a flotilla de 50 embarcaciones rumbo a Palestina

Con el objetivo de llevar ayuda a Palestina y romper el bloqueo impuesto por Israel desde 2007, la actriz Susan Sarandon, reconocida por su papel en Monarch, se unirá a una flotilla de ayuda humanitaria junto a Greta Thunberg.

Se trata de la mayor movilización marítima hasta ahora para apoyar a Gaza, con un total de más de 50 embarcaciones procedentes de 44 países. Entre sus tripulantes, figuran personas como:

Exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau

Actor irlandés Liam Cunningham

Rapero Morad El Khattouti El Horam

Nieto de Nelson Mandela, Nkosi Zwelivelile Mandela

A fin de visibilizar la situación, el evento contará con actuaciones de artistas:

Macaco

Tribade

Clara Peya

Muerdo

Lobo Solitario

Músicos palestinos

Susan Sarandon, la actriz despedida por sus comentarios a favor de Palestina

Susan Sarandon, de 78 años, fue despedida en el 2023 por su agencia tras apoyar directamente a Palestina en medio de la guerra con Israel.

La carrera de Susan Sarandon comenzó en 1970 con la película ‘Joe’ y luego en la telenovela ‘A World Apart’, que se emitió entre 1970 y 1971.

Ahora, su participación en esta flotilla refuerza su compromiso con la causa palestina, además de dar más luz a este movimiento.

La flotilla partirá desde Barcelona con rumbo a Gaza, un recorrido estimado de siete a ocho días por el Mediterráneo. En esta embarcación se suman:

Periodistas

Médicos

Personal de apoyo