La activista Greta Thunberg fue detenida por Israel en el ataque a la flotilla de barcos que se dirigía a Gaza para romper con el bloqueó de ayuda humanitaria en la franja de Palestina.

Antes del ataque de la Global Sumud Flotilla, ordenado por Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, Greta Thunberg había publicado un vídeo anticipando la intercepción de militares.

Greta Thunberg informó que iba a bordo del barco “Alma” y dijo que un ataque militar israelí a la flotilla “constituiría una flagrante violación del derecho humanitario y de la ley del mar”.

Israel anuncia la detención de Greta Thunberg en ataque a flotilla rumbo a Gaza

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel publicó un video en el que se observa la detención de Greta Thunberg tras ataque a flotilla rumbo a Gaza.

En esta publicación, el gobierno de Israel confirmó la detención de varios barcos de la flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza, en la franja de Palestina, y dijo que Greta Thunberg está bien.

“Varias embarcaciones de la flotilla Hamás-Sumud ya han sido detenidas y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. Greta y sus amigos se encuentran sanos y salvos”. Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en X

Greta Thunberg (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, Greta Thunberg y el resto de la tripulación de la flotilla que se dirigía a Gaza serán llevados a un puerto de Israel para su repatriación.