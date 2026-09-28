La Fiscalía del Estado de México inició una investigación contra Paola Mandri, pareja de Diego Sebastián Rosen, por el caso Jonathan Meléndez tras un viaje a España.

La Fiscalía Edomex busca a Paola Mandro por su presunta participación indirecta en el multihomicidio donde Diego Sebastián Rosen habría matado a la familia de tecladista de Camilo Séptimo.

Fiscalía Edomex investiga a Paola Mandri por presunta participación en caso Jonathan Meléndez

De acuerdo con informes, Paola Mandri es investigada por la Fiscalía Edomex tras un viaje realizado a España a menos de un mes del multihomicidio en el caso de Jonathan Meléndez.

De acuerdo con el abogado de la familia de Meléndez, Paola Mandri habría recibido una transferencia de 30 millones de pesos en bitcoins luego de que Diego Sebastián Rosen realizara el asesinato de la familia del tecladista.

Tras la denuncia, elementos de la Fiscalía del Estado de México estarían buscando a Paola Mandri para ejecutar una orden de aprehensión en su contra en España, país donde ha sido localizada.

Cabe señalar que Paola Mandri también cuenta con la nacionalidad española, por lo que su aprehensión será gestionada por los canales oficiales.

Fiscalía Edomex investiga inmuebles relacionados a Paola Mandri

Por otra parte, el periodista Antonio Nieto reveló que la Fiscalía Edomex ha localizado domicilios vinculados con Paola Mandri tras su viaje a España.

El periodista destacó que la pareja del presunto multihomicida pasó de tener “una casa humilde” en Chalco a tener un departamento en la colonia Del Valle y una casa en Arboledas.

La Fiscalía estaría investigando si estos inmuebles estarían relacionados con la presunta transferencia de bitcoin, que habría sido el móvil del multihomicidio.