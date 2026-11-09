La Fiscalía de Paraguay encontró una bóveda oculta dentro de la casa de verano de Santiago Peña durante el cateo que realizó el pasado 8 de noviembre por el caso Ueno Bank.

De acuerdo con medios locales, la bóveda tiene seguridad nivel 7, por lo que no lograron abrirla durante dicha intervención en la residencia ubicada en la ciudad de San Bernardino.

Cabe señalar que esta casa de verano ya había generado polémica en Paraguay, pues está valorada en unos 7 mil 700 millones de guaraníes, es decir, alrededor de 23 millones 092 mil 998.18 pesos mexicanos.

Encuentran bóveda con seguridad nivel 7 en casa de Santiago Peña en San Bernardino

La Fiscalía de Paraguay registró la casa de verano del expresidente Santiago Peña ubicada en la zona de Ciervo Cuá en San Bernardino el pasado 8 de noviembre, donde encontró una bóveda oculta en una de las habitaciones.

Sin embargo, no pudo acceder a ella debido a que cuenta con un nivel 7 de seguridad.

Es decir, que requiere de, al menos, cuatro mecanismos de identificación simultáneos para abrirse:

Reconocimiento facial o de iris.

Huella dactilar.

Clave PIN.

Llaves físicas

De acuerdo con el medio ABC Color, la comitiva conformada por elementos de la policía y la fiscalía, encontró una puerta oculta que se dirigía a la de una bóveda dentro de la residencia.

Esta se ubicaba detrás de una pared falsa que conducía a unas escaleras directo a la bóveda que cuenta con un sistema sofisticado, presumiblemente de origen israelí.

Cabe recordar que este registro forma parte de las investigaciones tras la prisión preventiva contra el exmandatario por el caso Ueno Bank, donde se le imputan los delitos de: