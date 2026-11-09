La Fiscalía de Paraguay ordenó catear una vivienda de verano vinculada al expresidente Santiago Peña, como parte de la investigación sobre el caso Ueno Bank este domingo.

El operativo se realizó en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, después de que Peña fuera destituido y detenido por presuntos vínculos con la entidad financiera.

La pesquisa examina préstamos que Ueno Bank habría concedido al exmandatario para construir la propiedad, además de posibles intervenciones en operaciones con fondos de instituciones públicas y previsionales.

Casa de verano de Santiago Peña (EFE)

¿Qué busca la Fiscalía de Paraguay en la casa de verano de Santiago Peña?

Fiscales y funcionarios del Ministerio Público ingresaron al inmueble este domingo 8 de noviembre para realizar diligencias, según informó la institución mediante un comunicado oficial difundido públicamente.

En las imágenes difundidas por la Fiscalía aparecen los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore al frente del equipo que recorrió la vivienda.

La propiedad ya había generado controversia en enero de 2025, cuando el diario ABC Color informó sobre su existencia y características en Paraguay.

Casa de verano de Santiago Peña (EFE)

Según la acusación, en mayo de 2024 Ueno Bank habría otorgado a Peña 2 préstamos simultáneos por un monto de 3 mil 548 millones de guaraníes.

El Ministerio Público sostiene que los recursos estaban destinados a financiar la construcción y que las cuotas mensuales equivalían a 6 veces el salario presidencial.

La imputación también señala que Peña habría intervenido en operaciones relacionadas con depósitos, renovaciones y permanencia de fondos públicos y previsionales en la entidad bancaria.

La intervención de Ueno Bank dejó congelados recursos de clientes e instituciones, incluidos fondos de jubilados; la Iglesia y docentes exigieron devolver los ahorros.