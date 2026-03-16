El rey Felipe VI ha admitido que hubo “mucho abuso” de España durante la conquista de América, esto durante su visita a la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” del Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Palabras de Felipe VI que se han tomado como un acercamiento con México, ante los reclamos donde se le ha exigido a España una disculpa por la conquista y que retomó la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

“Mucho abuso” de España durante la conquista de América: Felipe VI

Felipe VI ha dicho que se tuvo “mucho abuso” de España durante la conquista de América, pues tras analizar la historia hay cosas que hoy “no pueden hacernos sentir orgullosos”, acotó el rey español.

“Hay cosas que, cuando las estudiamos, las conocemos, dices: bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos, pero hay que conocerlo y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso… sacar lecciones porque también ha habido luchas, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder, desde el primer día… hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende… hay mucha... mucho abuso…”. Felipe VI, rey de España

Felipe VI, en una exposición junto al embajador de México. se ha referido a la conquista de América y ha reconocido que hubo "muchos abusos".



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