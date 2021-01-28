En la tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en España en el Palacio Real de este jueves 28 de enero, el rey Felipe VI, pidió a México aprovechar la celebración del Bicentenario de la Independencia para “realzar el pasado común”.

Felipe VI destacó “la firme determinación” de seguir contribuyendo al “desarrollo y bienestar, presente y futuro” de ambos países.

“Deben permitirnos, no sólo realzar un pasado común, sino también y, sobre todo, reiterar nuestra firme determinación de seguir contribuyendo al desarrollo y bienestar, presente y futuro, de sus pueblos y ciudadanos” Felipe VI. Rey de España

Por los profundos vínculos históricos con los países latinoamericanos, Felipe VI expresó el deseo de España de ser parte de las conmemoraciones este año de los bicentenarios de independencia de México, Perú y las repúblicas centroamericanas.

Sin embargo, Felipe VI no mencionó nada referente al emplazamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO), donde solicitaba a través de una carta que España pidiera perdón a México por la conquista de ese territorio hace cinco siglos.

El pasado 11 de enero, AMLO dio a conocer el contenido de la carta que le envió al rey de España, Felipe VI, en marzo de 2019, donde pedía una disculpa por parte de ese país y donde también enumeraba la “vulneración de derechos individuales y colectivos” que se cometió en ese entonces contra México.

España coopera con países latinoamericanos

Con respecto a la grave situación que enfrentan diferentes países latinoamericanos por la pandemia por Covid-19, Felipe VI señaló que España ha sentido las consecuencias de la crisis por la pandemia por lo que ha hecho estrechar aún más la cooperación para avanzar en la recuperación en ámbitos como la vacunación o la financiación internacional.

Además de la pandemia, el rey de España recordó los graves daños causados por los huracanes en Centroamérica en noviembre del año pasado y el viaje que semanas después hizo la reina Letizia a Honduras para trasladar la ayuda solidaria de España y apoyar la reconstrucción.