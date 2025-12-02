Rodrigo Goytortua es el exCEO de Miss Universo que lanzó duras denuncias contra Raúl Rocha Cantú.

En sus señalamientos, aseguró irregularidades en Miss Universo e intimidaciones por parte del propitario del 50% de la organización.

¿Quién es Rodrigo Goytortua?

De acuerdo con la página de su agencia, Rodrigo Goytortua Ortega es un actor y modelo mexicano que ha trabajado con agencias y marcas internacionales.

¿Cuántos años tiene Rodrigo Goytortua?

¿Quién es la esposa de Rodrigo Goytortua?

¿Qué signo zodiacal es Rodrigo Goytortua?

¿Quiénes son los hijos de Rodrigo Goytortua?

Rodrigo Goytortua (Apatayana Marketing Agency)

¿Qué estudió Rodrigo Goytortua?

De acuerdo con información disponible en la página de su agencia (Apatayana Marketing Agency) Rodrigo Goytortua estudió Comercio Internacional.

¿En qué ha trabajado Rodrigo Goytortua?

Rodrigo Goytortua cuenta con más de 15 años de experiencia en el modelaje.

Del mismo modo, cuenta con experiencia en planificación de campañas publicitarias.

Rodrigo Goytortua alimenta rumores de fraude en Miss Universo 2025

Rodrigo Goytortua, exCEO de Miss Universo, afirmó que la coronación de Fátima Bosch fue un regalo influido por intereses relacionados con Raúl Rocha Cantú.

Según Goytortua, anticipó el triunfo durante un documental para HBO, señalando vínculos políticos y beneficios otorgados mediante presuntos favores entre familias involucradas directamente.

El exCEO declaró haber detectado situaciones extrañas dentro de la organización, incluyendo empresas de papel sin empleados ubicadas en oficinas completamente vacías y operativamente dudosas.

La relación laboral concluyó en demanda por despido injustificado, mientras Goytortua aseguró encargarse de limpiar la imagen pese a la posterior negación de su cargo.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025 (@fatimaboschfdz / Instagram )

Rodrigo Goytortua denuncia intimidación por parte de Raúl Rocha Cantú

Rodrigo Goytortua denunció intimidación por parte de Raúl Rocha Cantú después de difundirse pruebas que lo implicaban, expresando preocupación creciente por su seguridad personal inmediata.

El exCEO afirmó temer por su hijo, asegurando que Rocha Cantú lo utilizó como herramienta intimidatoria destinada a generar presión emocional y amenazas veladas.

Goytortua explicó que la instrumentalización de su hijo motivó su denuncia pública, pues consideró necesario actuar correctamente para protegerlo frente a escaladas intimidatorias crecientes.

También sostuvo que la filtración de videos comprometedores sobre Rocha Cantú en febrero de dos mil veinticuatro habría detonado nuevas presiones utilizadas para intimidarlo directamente.