En medio de las tensiones que han ido escalando entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Nicolás Maduro informó que desplegará una acción para intensificar el entrenamiento militar.

Fue por medio de un video que el mandatario de Venezuela dio a conocer que será mañana sábado 13 de septiembre cuando se pondrá en marcha la nueva jornada de adiestramiento militar.

Al resaltar que la acción se acordó tras una reunión, Nicolás Maduro sostuvo que será una jornada de entrenamiento en 312 cuarteles y unidades militares ante el conflicto Estados Unidos y Venezuela.

Nicolás Maduro alista nueva jornada de adiestramiento militar (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

Estados Unidos vs Venezuela: Nicolás Maduro no recula y anuncia más adiestramiento militar

El presidente Nicolás Maduro se mantiene firme en su postura en el conflicto Estados Unidos vs Venezuela, debido a que anunció que habrá una nueva jornada de adiestramiento militar.

En el video que compartió en su cuenta de Facebook, Nicolás Maduro informó que la tarde de este viernes 12 de septiembre, celebró una reunión de trabajo con el Alto Mando Político-Militar del país.

Como resultado del encuentro con los funcionarios, el presidente resaltó que se acordó poner en marcha lo que dijo, es una “fase de avanzada de adiestramiento y cohesión de combate”.

Lo anterior debido a que resaltó la activación de la primera fase, “Operación Independencia 200″, que es parte del “Plan de Paz”, arrojó resultados exitosos con el alistamiento de 284 frentes de acción.

En consecuencia, destacó que mañana 13 de septiembre continuará con el entrenamiento militar para reforzar la protección de “la fachada caribeña” con el más “alto nivel de planificación y preparación”.

Sobre la nueva jornada de entrenamiento militar, Nicolás Maduro adelantó que será desde las 09:00 horas que se dé inicio con las respectivas acciones en un total de 312 cuarteles y unidades militares.

“Estamos preparando para mañana sábado, a partir de las 9 de la mañana, el pueblo va a sus cuarteles, el pueblo va a sus unidades militares. Se han dispuesto un total de 312 cuarteles y unidades militares en toda la República” Nicolás Maduro

Estados Unidos vs Venezuela: en esto consiste el entrenamiento militar anunciado por Nicolás Maduro

Tras anunciar que se realizará una nueva jornada de entrenamiento militar ante el conflicto Estados Unidos vs Venezuela, el presidente Nicolás Maduro explicó las acciones que se realizarán:

Adiestramiento en sistemas de armas

Organización para operaciones militares

Desarrollo de hábitos y habilidades tácticas

Ejercicios que se ejecuten durante el día



Maniobras nocturnas



Simulacros durante la madrugada

Activación de mecanismos de convocatoria y respuesta rápida

Cohesión de combate entre FANB, Milicia Nacional Bolivariana y Cuerpos Combatientes

Evaluación de frentes de batalla como parte del Plan Independencia 200

Al concluir su mensaje sobre el adiestramiento, Nicolás Maduro destacó que la nación no cesa en su postura de defensa por el derecho a la paz, que dijo, será su “gran triunfo” en el conflicto.