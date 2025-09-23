Durante un discurso que dio Donald Trump en la Asamblea General de la ONU, amenazó con atacar las redes de narcotráfico de Nicolás Maduro.

Donald Trump, de 79 años de edad, declaró que Nicolás Maduro cuenta con redes narcotraficantes, y advirtió que bombardearán de ser necesario.

“A todos los terroristas que trafican drogas tóxicas a los Estados Unidos de América, les advierto que los eliminaremos por completo. Hemos empezado a usar al poderoso Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro y a todos los matones que envían drogas a EEUU que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir, no tenemos más opción que eso” Donald Trump

Donald Trump lanza amenaza a Nicolás Maduro durante su discurso en la ONU

Con un discurso que duró 55 minutos, Donald Trump amenazó a Nicolás Maduro frente a toda la Asamblea General de la ONU, asegurando que atacaría sus redes de narcotráfico.

Esto después de que presuntamente, las fuerzas de Estados Unidos destruyeran tres presuntos barcos de contrabando venezolanos, en donde murieron más de una docena de personas:

Asimismo Donald Trump anunció durante su discurso en la ONU, aseguró que ordenará al ejército estadounidense atacar a Irán y a los narcotraficantes de Venezuela.

Donald Trump rechazó la invitación al diálogo de Nicolás Maduro

Esto llega después de que Trump rechazara la invitación al diálogo que mandó Nicolás Maduro, según reveló la Casa Blanca.

“Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado. El presidente Trump “ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas provenientes del régimen de Venezuela.” Portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

Pues Nicolás Maduro rechazó las acusaciones en su contra hechas por Trump sobre el narcotráfico.