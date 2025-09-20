El presidente Donald Trump informó hoy viernes 19 de septiembre de 2025, que el ejército de Estados Unidos logró frenar un barco cargado con fentanilo en aguas internacionales del Caribe.

En el marco de la presencia de buques de Estados Unidos cerca de Venezuela, Donald Trump detalló que ordenó un ataque contra una embarcación perteneciente a una organización del narcotráfico, considerada como grupo terrorista.

El presidente de Estados Unidos manifestó que en el ataque murieron 3 presuntos criminales que viajaban a bordo del pequeño barco, la cual presumiblemente tenía como origen Venezuela.

Mediante un mensaje publicado mediante su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump informó que este viernes las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lograron frenar un barco cargado con fentanilo.

Precisó que la detención de la embarcación se llevó a cabo en aguas internacionales del Caribe, tras detectar actividad relacionada al narcotráfico en un área donde se ubica el Comando Sur de los Estados Unidos, cerca de Venezuela.

Donald Trump detalló que ordenó a su secretario de Guerra, Pete Heghset, lanzar un ataque contra dicha embarcación, misma que se detectó pertenecía a una organización declarada como terrorista.

Al respecto, señaló que servicios de inteligencia confirmaron que el barco estaba cargado con narcóticos ilícitos, además de que navegaba por un pasaje señalado como “ruta para envenenar estadounidenses”.

Tras esto Donald Trump pidió a los grupos del narcotráfico que "dejen de vender fentanilo, narcóticos y otras drogas ilegales" en Estados Unidos, las cuales acusa son responsables de la violencia y terrorismo en su país.

Con esto respaldó a la Fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien ha reiterado que seguirán los esfuerzos por detener el tráfico de fentanilo.