El gobierno de Estados Unidos inició con un despliegue de 10 aviones de combate en Puerto Rico, país de América Latina que pertenece al territorio estadounidense, para el combate al narcotráfico.

Esta medida fue tomada luego de que la administración de Donald Trump señalara que dos aviones de guerra de Venezuela volaron muy cerca de uno de sus buques que se encuentran en el mar Caribe.

Con esta medida, Estados Unidos busca colocarse como la nación con mayor poderío aéreo en la zona para el combate al narcotráfico desde Venezuela.

Se trata de aeronaves caza F-35, consideradas las más poderosas en el arsenal estadounidense.

Esto para apoyar con acciones antinarcóticos en la zona, esto luego de derribar un barco venezolano que presuntamente trasladaba drogas con destino final Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Defensa el régimen de Nicolás Maduro envió 2 aviones de guerra a sobrevolar un buque estadounidense en aguas internacionales.

“Esta acción altamente provocadora tuvo como objetivo interferir con nuestras acciones antinarcóticos y antiterrorista”, señaló el gobierno de Donald Trump.

Asimismo, llamó al “cártel que gobierna a Venezuela” a no interferir o disuadir de estas acciones que Estados Unidos considera de prioridad en materia de seguridad.

Estados Unidos advierte que Venezuela “es parte del terrorismo”

Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aseveró en su visita a Perú que Venezuela no puede cooperar en las acciones antiterroristas porque “es parte del terrorismo”.

Asimismo, señaló que está seguro de que Maduro está usando el territorio de Venezuela para hacerse “billonarios” de manera rápida.