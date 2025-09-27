Estados Unidos estaría analizando implementar ataques militares contra el narcotráfico dentro de Venezuela, así lo habrían revelado funcionarios militares a NBC News.

Los ataques dentro del territorio de Venezuela serían el siguiente paso de la campaña militar de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, contra el narcotráfico.

Estados Unidos considera ataques militares contra el narco dentro de Venezuela

Funcionarios militares de Estados Unidos habrían revelado que el gobierno de Donald Trump estaría considerando ataques militares contra el narco dentro de Venezuela.

De acuerdo con los funcionarios de Estados Unidos, los planes aún se estarían discutiendo, pero se considera el uso de drones para atacar a líderes del narcotráfico y sus laboratorios de droga.

Cabe mencionar que la identidad de las fuentes no fue revelada, pues la incursión militar contra el narcotráfico dentro de Venezuela aún es un plan que no ha sido aprobado.

Esta información ha sido revelada tras semanas de que el ejército de Estados Unidos ha atacado embarcaciones procedentes de Venezuela, en las que no se ha confirmado que hubieran cargamentos de droga.

Donald Trump ha justificado los ataques militares contra Venezuela argumentando que Nicolás Maduro no ha sabido enfrentar el narcotráfico y “sus pandilleros” llegan a Estados Unidos.